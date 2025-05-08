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Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, Герой России, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Данияр Джартанов пронесет знамя Сухопутных войск во главе колонны героев спецоперации на Параде Победы в Москве.

Он родился 9 мая и назвал избрание его в качестве несущего знамя лучшим подарком. Военнослужащий отметил, что в детстве отмечал День Победы в деревне вместе с фронтовиками и не понимал, что спустя время будет сам принимать участие в параде Победы на Красной площади. На следующий день, 10 мая, он отправится на передовую.

Джартанов поделился, что неоднократно ходил в тыл противника без опознавательных знаков, в камуфляже НАТО и с бородой с целью выдать себя за иностранного наемника. Он подчеркнул, что один из таких выходов запомнил на всю жизнь. После обхода часового тройка Джартанова углубилась в тыл противника и нарвалась на крупный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Попытались в диалог вступить с ними, сказать, что свои, пропустите. Они говорят, сейчас досмотрим, потом, говорит, пропустим. Пришлось в левую сторону мне нырять, потому что там дерево было. Второй человек вправо ушел, и третий был у нас пулеметчик, он по центру остался. И получилось красиво — влево-вправо ушли и сразу начали работать. Человек десять мы там тогда положили», — отметил он.

Группа Джартанова воевала в Кременном лесничестве, участвовала в штурме Авдеевки через трубу в районе ресторана «Царская охота», форсировала реку Северский Донец, что стало одной из самых опасных операций. Он поделился, что однажды попал с группой в засаду и принял решение притвориться погибшими. По его словам, это сработало и впоследствии они смогли ликвидировать украинских боевиков.

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) Джартанов получил офицерское звание.

«От командира много что зависит. Надо личному составу показать. Если где-нибудь ты слабину дал, то дальше уже работа не пойдет», — добавил он.

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5 мая участники СВО рассказали о подготовке к параду Победы в Москве. Герой России Вячеслав Потышев подчеркнул, что участие в параде стало для него настоящим шоком — он не мог поверить, что сможет пройти по Красной площади.

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