CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами

Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 истребителей. Об этом 8 мая сообщил телеканал CNN.

Как уточнили в материале, в ночь на 7 мая сражение продолжалось более часа, ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства. По словам источника телеканала в пакистанских службах безопасности, обмен ракетными ударами иногда происходил на расстоянии более 160 км.

В публикации сообщается, что были сбиты пять индийских самолетов, при этом Индия потерю воздушных судов не подтверждала.

«Ни одна из сторон не была готова отправить своих пилотов через границу из-за гораздо меньшего воздушного боя в 2019 году. Пилот индийских ВВС был сбит на территории Пакистана и показан по ТВ, прежде чем его вернули в Индию», — добавили в материале.

Собеседник журналистов уточнил, что индийским ВВС иногда приходилось повторно атаковать цели. По его словам, Пакистан предпринял максимум усилий для предупреждения мирных жителей в районах возможных ударов и сумел свести жертвы среди населения к минимуму.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированному им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан предпринял ответные действия после атак с индийской стороны.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.