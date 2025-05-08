Карта спецоперации на Украине 8 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 мая можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Вооруженными силами (ВС) РФ в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с 00:00 мск 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Российской армией строго соблюдается режим прекращения огня. Также не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотниками (БПЛА), уточнили в военном ведомстве.

Несмотря на объявление режима перемирия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий против российской армии. Ими были предприняты две попытки прорыва через госграницу РФ в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск в ДНР.

До начала перемирия подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Троицкое в ДНР.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56 360 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 226 танков и других боевых бронированных машин, 1560 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 24 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

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