В столице Канады волонтеры выложили цифру «80» из свечей в честь юбилея Победы
Волонтеры русскоязычной общины «Русская Оттава» в столице Канады провели 7 мая акцию «Свеча Памяти», а также устроили флешмоб «Синий платочек» к 80-й годовщине Победы Великой Отечественной войне (ВОВ).
На огромной площади они своими усилиями выложили из свечей цифру «80» в честь юбилея Победы. Под аккомпанемент песни «Синий платочек» девушки станцевали танец.
В руках других участниц флешмоба были плакаты с изображением городов, которым были присвоены звания «Городов-героев» по окончании ВОВ.
8 мая в Минобороны РФ сообщили, что артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертной программой и поздравили жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Марш Победы». Коллектив посетил несколько населенных пунктов, включая села Хорошее и Зимогорье, где выступления проходили на импровизированной сцене из кузова военного грузовика.