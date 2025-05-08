В Китае прошло памятное мероприятие по случаю 80-летия Победы в ВОВ
В китайском городе Далянь 8 мая прошло памятное мероприятие к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в ходе которого участники и генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова возложили цветы к мемориалу советским солдатам.
Кроме того, в рамках мероприятия прошло шествие «Бессмертный полк», посадка деревьев на «Аллее памяти», состоялась торжественная церемония закладки «Капсулы памяти» при участии российских и китайских школьников. Кроме того, была организована полевая кухня, открытый марафон и иные торжества.
Помимо Прыжковой, в мероприятии поучаствовали сотрудники генконсульства РФ в Шэньяне и российского посольства в Китае, учащиеся и педагоги школы при посольстве России в КНР и учебных заведений Владивостока, а также российские соотечественники, преподаватели и студенты Шаньдунского политехнического института.
7 мая ежегодное традиционное шествие «Бессмертного полка» состоялось в индийской столице Нью-Дели. Участники шествия также развернули георгиевскую ленту длиной 80 м.