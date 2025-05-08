Российские военные до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России до начала действия перемирия в честь празднования Дня Победы освободили населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская армия поразила формирования тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады морской пехоты и нацгвардии в районах восьми населенных пунктов в ДНР.
В результате ВСУ потеряли до 510 боевиков. ВС РФ также уничтожили пять боевых бронемашин, в том числе бронеавтомобили BATT UMG американского производства и турецкую Kirpi, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin производства США и другую военную технику противника.
В Министерстве обороны уточнили, что с 00:00 мск 8 мая группировки российских войск в зоне проведения спецоперации полностью прекратили боевые действия. В ведомстве подчеркнули, что на нарушения украинскими боевиками режима прекращения огня российские военные реагируют зеркально.
Накануне ВС России освободили в ДНР населенный пункт Липовое. В результате ВСУ потеряли свыше 230 боевиков. До этого, 6 мая, российские военные освободили Лысовку в ДНР. Тогда потери украинской армии составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, шесть автомобилей.
Текущее перемирие стало третьим с момента начала специальной военной операции (СВО). Первое было объявлено в 2023 году в честь Рождества, а второе — в честь Пасхи в апреле текущего года.