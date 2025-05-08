Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также народы Грузии и Молдавии с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Соответствующее обращение 8 мая опубликовано на сайте Кремля.

«Наш священный долг — бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками», — подчеркнул он.

Путин призвал сохранить завещанные добрые традиции дружбы и взаимопомощи, а также не позволить «предать забвению» общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами.

Уточняется, что президент РФ в том числе направил поздравления главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля.

Помощник российского президента Юрий Ушаков 7 мая заявил «Известиям», что День Победы в Великой Отечественной войне является одним из самых главных мероприятий в графике Путина.

В свою очередь, глава государства 30 апреля назвал День Победы особым праздником для всей России. Он подчеркнул, что правильно определить будущее российского государства можно только при понимании того, какой ценой досталась победа в ВОВ.