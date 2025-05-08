Европейский континент обанкротится в случае отказа от российских энергоносителей. Об этом 8 мая сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Так венгерский премьер поддержал позицию своего коллеги из Словакии Роберта Фицо, который исключил участие Братиславы в возведении нового железного занавеса между Европой и Россией.

«Роберт Фицо прав. <...> Предложение председателя [Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен обанкротит Европу», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

По словам Орбана, это станет непосильным бременем для семей в странах Центральной Европы. Он заявил, что не позволит Брюсселю заставлять венгерские семьи «платить цену за вступление Украины в Евросоюз».

5 мая агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.