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Генпрокурор РФ возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Подмосковье

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Фото: пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии в Московской области. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Монумент находится в деревне Аносино городского округа Истра на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ». Памятник был заложен по инициативе Краснова в 75-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

«Силами прославленной 108-й стрелковой Бобруйской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии под командованием генерал-майора Ивана Ивановича Биричева на рубеже деревень Падиково и Аносино было остановлено наступление фашистов на Москву, после чего началось контрнаступление Красной армии на запад», — говорится в публикации на сайте.

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