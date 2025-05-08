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В Крыму назвали важнейший элемент формирования нового мирового порядка

Константинов: признание Крыма частью РФ будет смирением с новой реальностью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ключевым пунктом при формировании нового миропорядка и окончания конфликта на Украине является признание Крыма частью России, что будет означать смирение с новой реальностью и фундаментальное признание сложившейся ситуации. Об этом заявил 8 мая глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Признание Крыма, даже если вопрос о признании новых территорий будет отложен, может быть воспринято как начало процесса признания всех произошедших изменений, фактическое смирение с новой реальностью. Это не просто территориальный вопрос, а <...> ключевой пункт при формировании нового миропорядка», — приводит его слова «РИА Новости».

Константинов уверен, что достигнуть мира будет затруднительно, если Крым не будет признан российским. В противном смысле получится только временно отсрочить конфликт.

«Многочисленные попытки урегулирования конфликта без учета первоначальных причин оказались бесплодными», — уточнил он.

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1 мая представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский заявил, что Запад и Украина осознают, кому принадлежит Крым — это суверенная территория Российской Федерации. Березовский отметил, что этот регион нельзя рассматривать как простую вещь, которую можно передавать. В частности, 2,5 млн человек высказали свое желание о том, с кем они хотят связать свое будущее и будущее своих детей.

Портал Axios 30 апреля отметил, что президент США Дональд Трамп готов признать Крым частью России, однако от Украины он этого не требует.

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