Politico узнала о подготовке Нидерландов к вооруженному столкновению с РФ
Нидерланды готовятся к вооруженному столкновению с Россией. Об этом 8 мая сообщила газета Politico со ссылкой на директора голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питера Ризника.
«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это (конфликт с РФ. — Ред.) произойдет», — заявил он.
Газета The Daily Telegraph 5 мая сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.
В январе текущего года директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью «Известиям» заявил, что РФ никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO и не собирается нападать на их страны.
Кроме того, в минувшем году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не представляет опасности для невраждебных стран.