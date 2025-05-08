Расчет войск КНР на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных

Парадный расчет военных Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (КНР) на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных, заявил 8 мая президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Как добавил российский лидер, жертвы народов России и Китая во Второй мировой войне стоят того, чтобы о них никогда не забывать.

«Неисчислимые жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 млн жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы, и 37 млн жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута», — сказал глава государства.

Си Цзиньпин отметил, что рад принять участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы. Путин, в свою очередь, указал, что признателен китайскому лидеру что он, как и в прошлую юбилейную дату 10 лет назад, принял решение приехать в РФ в день знаменательного праздника.

Российский президент также сообщил, что готов посетить в Китае торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

«Благодарен вам за приглашение», — сказал он на российско-китайских переговорах.

Накануне Си Цзиньпин заявил, что его встреча с Путиным придаст мощный импульс развитию отношений между государствами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предстоящие переговоры двух лидеров будут длительными. Беседа пройдет в узком составе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 мая уточнила, что лидеры двух стран в ходе предстоящей встречи подпишут солидный пакет документов. Кроме того, дипломат назвала визит председателя КНР одним из центральных событий российско-китайских отношений в этом году.