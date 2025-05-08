Глава МИД Венесуэлы рассказал о строительстве памятника к 80-летию победы в ВОВ
В Венесуэле появится монумент к 80-летию победы Красной армии в Великой Отечественной войне (ВОВ), так как Каракас чувствует необходимость отдать дать уважения миллионам погибших советских людей, которые спасли мир от самого страшного зла — нацизма и фашизма. Об этом 8 мая заявил «Известиям» глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
По словам Пинто, сооружение памятника — это меньшее, что способна сделать Венесуэла, чтобы почтить память героев.
«Мы, как латиноамериканцы, как защитники жизни, чувствуем себя обязанными отдать дань уважения более 26 млн советских мужчин, женщин, в большинстве русских, которые отдали свои жизни, чтобы сегодня мы могли существовать», — подчеркнул министр.
Пинто отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравляет народ России и все народы, чьи государства были в составе СССР и принесли в жертву собственные жизни во имя сдерживания самого ужасного зла в XX веке.
«Тот бой, который вела Красная армия за существование всего мира, — человечество должно быть благодарно советскому народу, который отдал свои жизни, боролся, противостоял и разбил численно превосходящую силу врага ценой почти 80% своих собственных сил», — заключил глава венесуэльского МИДа.
Мадуро 7 мая в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что благодаря победе Красной армии и героизму советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) удалось спасти Европу и всё человечество. По его словам, если бы этого не произошло, то мир вошел бы в фазу преступлений и очень серьезного кризиса. Путин отметил, что для России годовщина победы над нацизмом является особым днем.