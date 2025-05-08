Глава МИД Чехии Ян Липавский, заявив о том, что Россия не имеет никаких прав на снесенный памятник маршалу СССР Ивану Коневу, предал всех, включая граждан собственной страны. Об этом 8 мая заявила в комментарии «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — сказала дипломат.

Липавский заявил, что данный памятник был установлен в Праге как способ услужить Москве, а в современное время его решили демонтировать, так как выяснили якобы «темную роль» маршала в истории народов Европы.

«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге-6 в 1980 году в знак раболепия перед Москвой. А чешские демократы решили убрать его, чтобы подчеркнуть темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Также Липавский уточнил, что принадлежность памятника является исключительно вопросом чешского государства. Таким образом чешский министр иностранных дел ответил на обращение российского посла в Праге Александра Змеевского с просьбой о помощи в определении местоположения памятника.

6 мая в интервью «Известиям» Змеевский заявил, что власти Чехии не предоставляют российской стороне информацию о точном местонахождении снесенного в 2020 году памятника маршалу Коневу. Из Москвы в МИД республики была направлена нота с просьбой оказать содействие посольству РФ в определении точного местонахождения и проведении осмотра демонтированной скульптуры, чтобы удостовериться, в каком она находится состоянии. При этом на предыдущие запросы посольство не получало никаких положительных ответов.