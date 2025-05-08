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NHK узнал о пяти пострадавших в результате драки двух мужчин в школе в Японии

NHK: двое мужчин устроили драку в школе в Японии, пострадали пять человек
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Фото: NHK
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В одном из районов Токио двое мужчин устроили драку в учительской и других помещениях начальной школы, разбив при этом несколько окон, пятеро человек пострадали. Об этом 8 мая сообщил телеканал NHK.

«Двое мужчин устроили беспорядок в учительской и других помещениях, в том числе разбили стекло, после чего их задержали преподаватели и сотрудники школы. Пятеро из них получили ранения», — говорится на сайте телеканала.

Уточняется, что один из мужчин, совершивших нападение, был знакомым родителя ребенка, посещающего начальную школу. Сейчас полиция расследует подробности произошедшего и выясняет мотивы задержанных.

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7 мая стало известно, что вооруженный топором мужчина совершил нападение на студентов на территории Варшавского университета, в результате происшествия погиб человек, еще один был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

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