NHK узнал о пяти пострадавших в результате драки двух мужчин в школе в Японии
В одном из районов Токио двое мужчин устроили драку в учительской и других помещениях начальной школы, разбив при этом несколько окон, пятеро человек пострадали. Об этом 8 мая сообщил телеканал NHK.
«Двое мужчин устроили беспорядок в учительской и других помещениях, в том числе разбили стекло, после чего их задержали преподаватели и сотрудники школы. Пятеро из них получили ранения», — говорится на сайте телеканала.
Уточняется, что один из мужчин, совершивших нападение, был знакомым родителя ребенка, посещающего начальную школу. Сейчас полиция расследует подробности произошедшего и выясняет мотивы задержанных.
7 мая стало известно, что вооруженный топором мужчина совершил нападение на студентов на территории Варшавского университета, в результате происшествия погиб человек, еще один был госпитализирован с тяжелыми ранениями.