В аэропортах Иваново и Ярославля сняты временные ограничения на работу
В ивановском и ярославском аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06:42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эти ограничения вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
О введении временных ограничений в аэропортах Иваново и Ярославля на прием и отправку самолетов стало известно 7 мая.