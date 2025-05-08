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Трамп вновь поставил заслуги США в победе над фашизмом выше СССР

Трамп: Вторую мировую войну выиграли США, а СССР не был решающим фактором
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Фото: AP/Alex Brandon
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Американский лидер Дональд Трамп 7 мая в очередной раз заявил, что Вторую мировую войну выиграли США, а СССР сыграл не такую решающую роль, как американская сторона.

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы», — заявил президент США в Белом доме.

Он добавил, что победителями во Второй мировой войне являются именно США. Однако, по его мнению, они сделали это «с помощью других».

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Американский лидер 6 мая также заявлял, что победа во Второй мировой войне была достигнута «только благодаря США». Он также напомнил о новых национальных праздниках: в честь дня подписания Компьенского перемирия в Первой мировой войне 11 ноября и в честь победы во Второй мировой войне 8 мая.

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