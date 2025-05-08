Захваченную в зоне специальной военной операции (СВО) технику представили на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Выставка приурочена к дням празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войны и будет длиться по 10 мая.

Экспонируются три образца техники НАТО, которые были отбиты у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время освобождения российскими военными Донецкой Народной Республики (ДНР).

Две единицы техники альянса военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардейского армейского корпуса Восточной группировки войск захватили в селе Янтарное. Американский бронетранспортер MaxxPro подорвался на мине, а Renault французского производства была сожжена российскими операторами ударных дронов. Перед проведением эвакуации трофеев военнослужащие провели скрытую техническую разведку и разминировали территорию вокруг машин.

Еще один трофей — американский бронеавтомобиль OSHKOSH — вытащили с передовой. Два FPV-дрона поразили машину в слабо защищенный отсек двигателя. Боевая техника была восстановлена специалистами ремонтной роты.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского 1 мая начала работу выставка трофейной техники стран НАТО под названием «Сила в правде — гордость и Победа!». В экспозиции представлено 28 единиц военной техники, 16 из которых являются новыми экспонатами.