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В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам Кореняко, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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О введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода сообщалось ранее в этот же день. Данные меры начали действовать с 04:30 мск.

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