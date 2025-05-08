В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам Кореняко, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

О введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода сообщалось ранее в этот же день. Данные меры начали действовать с 04:30 мск.