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NYT назвала Британию первой страной для сделки Трампа по тарифам

NYT: Трамп 8 мая объявит о торговой сделке с Великобританией
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Фото: Global Look Press/David Tramontan
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Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 8 мая, может объявить о заключении торговой сделки между США и Великобританией. Об этом 7 мая сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Ожидается, что президент Трамп объявит в четверг, что Соединенные Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией», — говорится в материале издания.

Уточняется, что данное соглашение станет первым публично заключенным для США с момента введения пошлин.

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Трамп 7 мая анонсировал проведение пресс-конференции в четверг, 8 мая, в ходе которой представит подробности торговых сделок. Газета Financial Times 6 мая узнала, что Великобритания и США приближаются к заключению торгового соглашения о снижении тарифных квот на экспорт стали и автомобилей из Соединенного Королевства. В издании уточнили, что подписание ожидается в течение недели.

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