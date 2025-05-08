Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 04:30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такие меры были приняты для того, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов гражданской авиации.

Кореняко 7 мая сообщил, что временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в самарском аэропорту Курумоч в 21:30 мск. Позже он уточнил, что ограничения были сняты.