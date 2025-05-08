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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Землетрясение произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 км, его магнитуда составила 5,1. Об этом 8 мая рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю.

«Подземные толчки ощущались в отдельных частях Петропавловска-Камчатского интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточнялось, что расстояние от эпицентра до краевой столицы было 73 км. Спустя несколько минут в том же месте был зарегистрирован афтершок магнитудой 4,6. До краевой столицы толчок дошел всего в 2 балла.

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