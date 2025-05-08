Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертной программой и поздравили жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Марш Победы». Об этом 8 мая сообщили в Минобороны РФ.

В рамках акции творческий коллектив посетил несколько населенных пунктов, включая села Хорошее и Зимогорье, где выступления проходили на импровизированной сцене из кузова военного грузовика. Особое внимание артисты уделили ветерану ВОВ Александру Баскакову. Артисты вместе с представителями администрации ЛНР организовали для него персональный концерт во дворе дома, вручив памятный адрес от командующего группировкой войск «Центр».

В каждом населенном пункте программа начиналась с выступления детского коллектива «Непоседы», участники которого вместе с профессиональными артистами исполняли военные песни — «День Победы», «Катюша» и остальные известные композиции. Жители сел тепло встречали артистов, активно подпевали и благодарили их за сохранение памяти о подвиге советского народа.

«Молодцы, что пели такие песни. Это нас воодушевляет, и мы верим в победу», — рассказал местный житель Петр Ковалев.

Акция «Марш Победы» продолжится до 9 мая, охватывая всё новые населенные пункты ЛНР. Эти концерты не только дарят радость жителям, но и укрепляют связь между поколениями, напоминая о героическом прошлом и важности сохранения исторической памяти.

В Минобороны 27 апреля рассказали, что коллектив ансамбля выступил с концертной программой для штурмовых подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО). Программа включала в себя как уже полюбившиеся зрителям музыкальные композиции, так и песни из нового репертуара. Военнослужащие наслаждались хитами групп «Любэ» и «Кино», Сергея Трофимова и других отечественных исполнителей.