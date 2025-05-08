Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю крупной торговой сделки США

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение пресс-конференции в четверг, 8 мая, в ходе которой представит подробности торговых сделок. Об этом глава Белого дома заявил 7 мая в своем аккаунте социальной сети Truth Soсial.

«Завтра в 10:00 утра в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция, посвященная крупной торговой сделке с представителями большой уважаемой страны. Это первая встреча из числа многих», — говорится в его сообщении.

Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.

Газета Financial Times 6 мая узнала, что Великобритания и США приближаются к заключению торгового соглашения о снижении тарифных квот на экспорт стали и автомобилей из Соединенного Королевства. В издании уточнили, что подписание ожидается в течение недели.