В минэнерго США анонсировали выпуск первых образцов термоядерной бомбы B61-13

США намерены начать производство термоядерных авиабомб модели B61-13 в мае, опередив тем самым график работ на год. Об этом 7 мая заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Тереза Роббинс.

«НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», — сообщила чиновница, выступая на слушаниях комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

Она также отметила, что решение о производстве данных термоядерных бомб было принято в 2023 году предыдущей администрацией во главе с экс-президентом Джо Байденом. По словам Роббинс, оно вызвало волну критики, обрушившейся на Белый дом, который не примкнул к западным странам в вопросах о сокращении ядерного вооружения.

В Пентагоне 7 мая назвали получение постоянного финансирования для модернизации ядерных возможностей военно-воздушных сил (ВВС) США своим главным приоритетом. По словам начальника штаба ВВС США Дэвида Элвина, сейчас перед министерством обороны стоит множество ключевых задач, в том числе и по модернизации истребителей и бомбардировщиков.