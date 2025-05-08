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В возрасте 88 лет умер автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най

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Фото: Global Look Press/Xie E
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Автор концепции «мягкой силы», американский политолог и профессор университета Гарвард Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет. Об этом 7 мая сообщили в пресс службе Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

«Джозеф С. Най – младший, почетный профессор Гарвардского университета, чьи идеи о природе силы в международных отношениях повлияли на поколения политиков, ученых и студентов и сделали его одним из самых известных политических мыслителей в мире, скончался в возрасте 88 лет», — говорится в материале пресс-службы.

Концепция «мягкой силы» описывает возможность государства достигать любых поставленных целей, не применяя при этом насилия. Сам термин также вывел Най.

Профессор был одним из ведущих идеологов неолиберализма. Он состоял в команде Гарварда более 60 лет, занимая различные должности. Кроме того, Най успел поработать в сфере нацбезопасности США в администрациях американских экс-президентов Билла Клинтона и Джимми Картера.

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