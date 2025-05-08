Белоусов сравнил борьбу ВС РФ с неонацизмом с подвигом народа и Красной армии

Победа российской армии над неонацизмом войдет в историю как равная по мужеству подвигу нашего народа и армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом министр обороны РФ Андрей Белоусов написал в статье, вошедшей в сборник статей членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.

«Российские солдаты и офицеры защищают то, за что сражались их деды и прадеды. Победа народа России и его вооруженных сил в борьбе с поднявшим голову неонацизмом войдет в историю страны как равная подвигу советского народа и армии в годы Великой Отечественной войны», — написал Белоусов.

Он подчеркнул, что сейчас военнослужащие ВС РФ делают всё, чтобы обеспечить спокойную жизнь и мирное небо российских граждан, и продолжают последовательно достигать целей спецоперации. В 1945 году победа была обеспечена единством и сплоченностью народа, мужеством и героизмом его защитников.

«Так будет и сейчас, ведь история нашего Отечества учит, что, пока мы едины, мы непобедимы. Победа будет за нами!» — заключил министр обороны.

Перед отправкой «Поезда Победы» на железнодорожном вокзале Курска прошел торжественный митинг, передвижной музей проехал по маршруту Курск – Поныри. Отмечалось, что в акции приняли участие большое количество детей.