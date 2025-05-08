Синоптики спрогнозировали похолодание до +11 градусов в Москве 8 мая

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 8 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +9 до +14 градусов, а ночью температура может упасть до –1.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 7 мая рассказала, какая погода ожидается в Москве в ближайшие праздничные выходные. Специалист отметила, что погода в столице будет прохладной, но комфортной. В частности, ожидается ветер, благодаря чему в городе легче будет дышаться.