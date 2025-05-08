Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе
На Кубе в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами был госпитализирован один человек. Об этом 8 мая сообщило посольство РФ в Гаване.
«Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован один человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники посольства находятся в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией и готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии.
В Хорватии в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом из Боснии и Герцеговины (БиГ) 4 мая два человека погибли и 31 пострадал, среди них были и несовершеннолетние.