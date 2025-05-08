В Тирасполе установили мемориальную доску красноармейцу Гитлеру-Гитлеву

В Тирасполе установили мемориальную доску в честь героя обороны Одессы и Севастополя красноармейца Семена Гитлера. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

«Торжественное открытие прошло на взорванной долговременной огневой точке № 911 Тираспольского укрепленного района», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в бою под Одессой он в одиночку вел огонь по врагу восемь суток, поддерживал окруженный взвод, а затем пробрался к своим через 10 км. Был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями, в том числе посмертно. Погиб при обороне Севастополя в июле 1942 года.

В ведомстве уточнили, что после гибели героя при обороне Севастополя в июле 1942 года в приказе о его награждении фамилию изменили на «Гитлев». Поэтому на мемориальной доске, установленной в среду в Тирасполе, значится двойная фамилия — Гитлер-Гитлев.

В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в частной образовательной школе «Город Солнца» в подмосковных Мытищах прошли торжественная линейка и открытие памятника героям войны. На территории школы много лет работал маршал СССР Климент Ворошилов. В преддверии памятной даты была открыта табличка, увековечивающая имя полководца.