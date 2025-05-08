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Венесуэла готова запустить производство российских автомобилей

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Каракас призывает российские компании локализовать свои производства в Венесуэле, в будущем в латиноамериканской республике могут начать производить российские автомобили. Об этом «Известиям» сообщил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

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«Конечно, это будет возможно», — заявил глава МИД Венесуэлы, отвечая на вопрос «Известий» о том, будет ли возможным производство российских машин в латиноамериканском государстве.

Тема локализации производств в разных сферах стоит на повестке переговоров двух стран. Наиболее актуальное направление — это фармацевтика.

«Об этом мы тоже говорили. О сотрудничестве в вопросах промышленности, автопромышленности, производства лекарств. Венесуэла полностью снабжается продукцией крупных российских фармацевтических компаний, и сейчас они начинают искать возможности обосноваться в Венесуэле», — рассказал дипломат.

По его словам, у Венесуэлы есть технические возможности для фармацевтической промышленности и они постоянно растут.

«Мы пригласили российские компании локализовать производство в нашей стране не только для того, чтобы работать на венесуэльском рынке, но и для того, чтобы закрывать потребности рынков других стран Латинской Америки и Карибского бассейна», — добавил он.

Венесуэльская делегация во главе с президентом Николасом Мадуро прибыла в Москву 7 мая. В тот же день состоялась встреча венесуэльского лидера с Владимиром Путиным в Кремле.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы пригласили российские компании локализовать производство в Венесуэле»

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