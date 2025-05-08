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В России хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Продажу и размещение на автомобилях рамок для госномеров с нецензурными надписями необходимо запретить — с таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась группа депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР.

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В документе (есть у «Известий») они сообщают, что в их адрес поступают обращения граждан по поводу использования водителями транспортных средств номерных рамок, содержащих нецензурные, оскорбительные надписи, а также фразы и символику, не соответствующие нормам общественной морали.

Они отмечают, что такая продукция продается не только в интернете, но и в рознице. По их мнению, это ведет к подрыву уважения к государственным символам и нарушает положения конституционного закона «О Государственном флаге РФ». Также, отмечают депутаты, это оказывает разрушительное влияние на общественную мораль, включая негативное воздействие на несовершеннолетних.

«Получаю много обращений от возмущенных родителей. Они не знают, как объяснить детям наличие и значение нецензурных выражений на номерных рамках. Но почему вообще наши дети должны это видеть? Мат начинает восприниматься ими как часть повседневной жизни», — заявила «Известиям» один из авторов обращения, глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По мнению депутата, ни продавцы рамок, ни водители не осознают, что своими действиями они также нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«За рулем водители должны себя вести вежливо, а когда такая нецензурщина и похабщина на авторамках, это уже скрытое проявление агрессии», — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, это всё равно что в публичном месте нецензурно высказываться в присутствии детей и женщин, тем более что в данных надписях есть признаки административных нарушений, так как в России запрещено нецензурно выражаться в общественных местах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Номерные баги: в Госдуме хотят запретить нецензурные авторамки

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