Венесуэла продолжает работать над присоединением к БРИКС

Венесуэла сотрудничает со всеми членами БРИКС, ощущает себя частью механизма и будет продолжать работать над формальным присоединением к объединению. Об этом «Известиям» сообщил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

«Венесуэла — это страна, которая находится в стратегическом сотрудничестве с большинством стран из БРИКС. Нам близки идеи БРИКС, и мы будем продолжать работать, продвигая проекты, способствуя построению финансовых механизмов, солидарности, развитию наших экономик. Мы чувствуем себя частью БРИКС и будем продолжать работать в этом направлении», — заявил глава МИД Венесуэлы.

Каракас рассчитывал стать частью механизма БРИКС по итогам саммита под российским председательством в Казани в октябре 2024 года, однако этого не произошло из-за отсутствия консенсуса между членами объединения.

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