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Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ

Welt: Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ
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Фото: AP/Ebrahim Noroozi
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Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США воздержаться от вмешательства во внутреннюю политику его страны. Об этом 7 мая он заявил в интервью телеканалу Welt.

«Это (внутренняя политика. — Pед.) наше дело. Поэтому решаем мы, а не американское правительство», — подчеркнул он.

Мерц отметил, что он и иные представители ФРГ во время проведения предвыборных мероприятий в США старались воздерживаться от комментариев. Такой же минимизации политических наблюдений, по словам политика, Берлин ожидает от Вашингтона.

ДоппельМерц: Лидера ХДС избрали канцлером со второй попытки
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Мерца новым канцлером ФРГ. Он одержал победу на выборах со второго раза, не набрав в первом туре необходимого количества голосов.

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