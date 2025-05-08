Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США воздержаться от вмешательства во внутреннюю политику его страны. Об этом 7 мая он заявил в интервью телеканалу Welt.

«Это (внутренняя политика. — Pед.) наше дело. Поэтому решаем мы, а не американское правительство», — подчеркнул он.

Мерц отметил, что он и иные представители ФРГ во время проведения предвыборных мероприятий в США старались воздерживаться от комментариев. Такой же минимизации политических наблюдений, по словам политика, Берлин ожидает от Вашингтона.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Мерца новым канцлером ФРГ. Он одержал победу на выборах со второго раза, не набрав в первом туре необходимого количества голосов.