Адвокат Гуцул рассказал о возможном продлении домашнего ареста башкана

Суд Кишинева может оставить главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашним арестом, сообщил «Известиям» адвокат Сергей Морару.

«Власти Молдавии могут специально продлить домашний арест, чтобы потом назначить другого башкана. И тогда, используя такой аргумент как 60 дней без исполнения рабочих обязанностей, у них будет возможность поспособствовать назначению нового главы в Гагаузии. Оснований же для продления домашнего ареста сейчас нет, у нас не было никаких отклонений от явки в суде или у прокурора. Если домашний арест будет продлен, то их цель — именно назначение нового главы автономии», — сказал Морару.

Так как Евгения Гуцул была задержана в конце марта, не исключено, что как раз в конце мая будет 60 дней, как она не исполняет свои обязанности.

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Ложный выбор: власти Молдавии могут назначить нового башкана Гагаузии