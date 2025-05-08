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Адвокат Гуцул рассказал о возможном продлении домашнего ареста башкана

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Суд Кишинева может оставить главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашним арестом, сообщил «Известиям» адвокат Сергей Морару.

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«Власти Молдавии могут специально продлить домашний арест, чтобы потом назначить другого башкана. И тогда, используя такой аргумент как 60 дней без исполнения рабочих обязанностей, у них будет возможность поспособствовать назначению нового главы в Гагаузии. Оснований же для продления домашнего ареста сейчас нет, у нас не было никаких отклонений от явки в суде или у прокурора. Если домашний арест будет продлен, то их цель — именно назначение нового главы автономии», — сказал Морару.

Так как Евгения Гуцул была задержана в конце марта, не исключено, что как раз в конце мая будет 60 дней, как она не исполняет свои обязанности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ложный выбор: власти Молдавии могут назначить нового башкана Гагаузии

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