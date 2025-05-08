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Минобороны России сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министерство обороны России 8 мая сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

В ведомстве обратили внимание на действия рядового Владислава Мухина, который, действуя в составе группы эвакуации, выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения в ходе ведения оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов.

Противник нанес артиллерийский удар по российским позициям, в результате чего несколько военнослужащих пострадали. Мухин, находясь под огнем боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуировал двух военных в укрытие и оказал им необходимую медицинскую помощь. Благодаря его смелым и оперативным действиям, жизни военнослужащих были спасены.

Кроме того, в МО РФ отметили заслуги младшего сержанта Василия Мелькозерова, который выполнял задачу по охране и обороне воздушного пространства вблизи линии боевого соприкосновения.

Мелькозеров в ходе выполнения задачи обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника, движущийся в направлении одного из российских опорных пунктов. Он быстро оценил ситуацию, доложил командованию о ситуации и прицельным ударом из штатного оружия поразил БПЛА. Благодаря его точным действиям, российские военнослужащие не пострадали от атаки дрона ВСУ.

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Минобороны РФ 7 мая сообщило о том, что Вооруженные силы России (ВС) дронами «Герань-2» поразили склады с боеприпасами ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). Помещения уничтожили в районах населенных пунктов Андреевка и Доброполье.

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