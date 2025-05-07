Сийярто не поддержит предложение ЕС по оказанию военной помощи Киеву

Венгрия в ходе неформальной встречи глав МИД государств Евросоюза (ЕС) не станет поддерживать предложение объединения об оказании военной помощи Украине. Об этом 7 мая сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«В Варшаве я представлю то, о чем мы говорили в течение трех лет: венгерский народ не будет расплачиваться за этот [украинский] конфликт», — говорится в сообщении Сийярто в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, страны Евросоюза требуют «больше денег и оружия» для Украины, но это наносит удар по энергетической безопасности Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этот же день, критикуя заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее призыва ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз (ЕС), обратил внимание на то, что Украине предоставляют деньги и оружие, в то время как европейские налогоплательщики платят по счетам.