ВСУ обстреляли Петровский район Донецка ракетой HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 мая обстреляли Петровский район Донецка с помощью ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Известия» показали последствия атаки со стороны украинских боевиков.

На кадрах видны осколки РСЗО HIMARS и уничтоженный гражданский автомобиль.

«7 мая 2025 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен обстрел Петровского района города Донецка», — заявил журналистам начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев.

Уточняется, что боевики, предположительно, вели обстрел с помощью ракеты кассетного типа РСЗО HIMARS.

«Сбита ракета РСЗО HIMARS, предварительно, с кассетной боевой частью. Типичные для HIMARS осколки, маркировка на английском языке», — рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Он добавил, что есть информация о пострадавших мирных жителях, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в этот же день военнослужащие ВСУ атаковали два предприятия в Курской области. Один удар был нанесен по автотранспортному цеху ООО «Промсахар» в поселке имени Куйбышева Рыльского района, второй — по бройлерному цеху птицефабрики АО «Черкизово» в деревне Бекетово Горшеченского района. Сообщалось, что жертв и пострадавших в обоих случаях нет.