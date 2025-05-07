Трамп заявил о приближении момента принятия важных решений по Украине

В урегулировании конфликта на Украине наступил этап принятия решений. Об этом 7 мая заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии приведения к присяге нового посла Соединенных Штатов в Китае, которая транслировалась на YouTube-канале Times News.

«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — отметил американский лидер.

При этом, о каких именно решениях идет речь, Трамп не уточнил.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 6 мая заявила, что американская сторона пока не получала новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что на данном этапе переговоры отличаются переменчивостью.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта.