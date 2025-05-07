Реклама
Прямой эфир
Армия
Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Мир
В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Мир
Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Китая в медиасфере
Мир
Адвокат Гуцул рассказал о возможном продлении домашнего ареста башкана
Мир
Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики РФ
Мир
В посольстве РФ рассказали об участии Зеленского в саммите в Норвегии
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
В России хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями
Мир
Венесуэла продолжает работать над присоединением к БРИКС
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву БПЛА
Происшествия
Губернатор Авдеев сообщил о падении БПЛА во Владимирской области
Мир
Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву
Сюжет:

Трамп заявил о приближении момента принятия важных решений по Украине

Трамп: начинается этап принятия решений по урегулированию конфликта на Украине
0
EN
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В урегулировании конфликта на Украине наступил этап принятия решений. Об этом 7 мая заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии приведения к присяге нового посла Соединенных Штатов в Китае, которая транслировалась на YouTube-канале Times News.

«Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — отметил американский лидер.

При этом, о каких именно решениях идет речь, Трамп не уточнил.

Кризисный эпицентр: Москва ждет от Киева четких действий по деэскалации конфликта
Способны ли украинские власти к диалогу и чем они раздражают Белый дом

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 6 мая заявила, что американская сторона пока не получала новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что на данном этапе переговоры отличаются переменчивостью.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025