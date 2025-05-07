Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотно-летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом 7 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два украинских беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 мая заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают демонстрировать склонность к террористическим действиям, направляя БПЛА на Москву в дневные часы. Он также подчеркнул, что не смотря на действия ВСУ, решение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня в дни проведения праздничных мероприятий в силе.