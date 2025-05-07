Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Китая в медиасфере

Сотрудничество России и КНР в медиасфере успешно развивается. Об этом 7 апреля сообщил президент России Владимир Путин в приветствии участникам медиафорума «Светоч мира и новые исторические рубежи», посвященного гуманитарному взаимодействию двух стран.

«Важно, что российско-китайское сотрудничество в медиасфере развивается весьма активно и успешно, служит всё более заметной составляющей отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином», — следует из заявления, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства отметил огромную роль средств массовой информации в «защите исторической правды».

Также президент подчеркнул, что в ходе форума участники обменяются опытом, наметят направления взаимовыгодного сотрудничества, в том числе определят планы реализации общих телевизионных проектов и проведения в нынешнем году в России фестиваля китайского кино.

Ранее в этот день фильм «Красный шелк» первым среди российских картин получил «печать дракона» для неограниченного проката в КНР. Уточнялось, что начало показов совместного российско-китайского проекта в республике планируется в сентябре во время визита Путина.

Позднее в этот же день эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин назвал показ фильма в годовщину победы страны над милитаристской Японией глубоко символичным знаком.