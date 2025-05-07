Временные ограничения полетов в аэропорту Жуковский сняты

Временные ограничения на посадку и отправления рейсов, введенные в столичном аэропорту Жуковский, сняты. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Жуковский (Раменское) в 21:26 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения для гражданских самолетов в аэропортах Жуковский и Калуга вводились ранее в этот день, воздушные гавани переставали принимать рейсы.