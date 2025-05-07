Первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России

Во время пребывания в Москве первая леди Бразилии Розанжела Жанжа Лула да Силва заявила, что чувствует себя в России комфортно, так как ее предки по материнской линии были из этой страны. Сказала она, выступая 7 мая на мероприятии в Высшей школе экономики.

«Часть моей семьи, которую я не знала, — моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось о приезде в столицу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Уточнялось, что глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, ожидается, что 9 мая президент РФ Владимир Путин проведет встречу со своим бразильским коллегой.