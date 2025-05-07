Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 мая заявил, что решение эстонских властей закрыть воздушное пространство страны — попытка сорвать его визит в Москву на празднования, посвященные 80-летию Победы.

«Эстония объявила, что не позволит нам летать над своей территорией. <...> Конечно, это намеренная попытка сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-й годовщины Победы», — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, Словакия пытается найти альтернативный маршрут, чтобы делегация страны смогла присутствовать на возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата и важных двусторонних встречах.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что власти Эстонии запретили использовать воздушное пространство страны для полетов в Москву на 80-летие Победы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал позором закрытие воздушного пространства странами Евросоюза для желающих попасть в Москву на празднование Дня Победы.