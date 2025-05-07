Собянин сообщил об уничтожении еще трех украинских БПЛА на подлете к Москве

Три украинских беспилотника уничтожены на подлете к Москве. Об этом 7 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале/

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Незадолго до этого Собянин рассказал об уничтожении пяти украинских дронов.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают демонстрировать свою склонность к террористическим действиям, направляя беспилотники (БПЛА) на Москву в дневные часы. Российские военные предпринимают все необходимые меры для создания спокойной обстановки на праздновании Дня Победы в столице.