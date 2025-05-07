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В МИД РФ назвали поступки властей Украины единственным препятствием к перемирию

Захарова: соблюдение длительного перемирия на Украине нужно будет контролировать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Установление 30-дневного перемирия на Украине связано с массой нюансов, за его соблюдением нужно будет эффективно следить, а единственным препятствием для прекращения огня является сам Киев. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о якобы несогласии Москвы на перемирие в течение 30 дней вызывают удивление. Захарова напомнила, что Россия никогда не отказывалась от идеи прекращения огня, поддержала инициативу американского лидера о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре и объявила пасхальное перемирие. Украина, как подчеркнула официальный представитель МИД, саботировала обе эти договоренности, хотя они могли стать шагом к долгосрочной остановке боевых действий.

«Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня», — сказала Захарова в комментарии для СМИ, опубликованном на сайте министерства.

Она подчеркнула, что соблюдение украинскими властями праздничного перемирия 8–10 мая в течение 72 часов покажет, насколько они на самом деле стремятся к остановке боевых действий.

Захарова напомнила, что линия боевого соприкосновения в украинском конфликте растянулась на 1,2 тыс. км, и это дальше, чем от Вашингтона до Чикаго. Организация режима прекращения огня на такой территории подразумевает много нюансов, которые необходимо проработать.

«Важно обеспечить действенный контроль за соблюдением режима, не допустить, чтобы этот период использовался для повышения боевого потенциала ВСУ, форсированной мобилизации и поставок вооружений», — отметила официальный представитель МИД.

Она указала, что в противном случае конфликт на Украине рискует усугубиться, чего явно не желают ни Келлог, ни Трамп.

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Келлог 6 мая заявил, что Украина согласна на 30-дневное перемирие в конфликте и предлагает установить режим прекращения огня по текущей линии боевого соприкосновения, создав демилитаризованную зону шириной 30 км на границе с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день напомнил, что инициатива президента РФ Владимира Путина о праздничном перемирии всё еще действительна, а атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории демонстрируют ориентацию Киева на продолжение конфликта.

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