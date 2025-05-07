США и Израиль рассматривают возможность создания временной администрации в Газе

США и Израиль провели переговоры о возможности создания временной администрации в секторе Газа, руководить которой будет Вашингтон. Об этом 7 мая сообщила газета The Jerusalem Post.

«Консультации на высоком уровне были сосредоточены вокруг переходного правительства во главе с представителем США, которое будет контролировать Газу до тех пор, пока она не будет демилитаризована и стабилизирована, а также пока не появится жизнеспособная палестинская администрация», — подчеркивает издание.

Отмечается, что фиксированных сроков существования такой администрации не будет, а продолжительность ее работы будет зависеть от ситуации в анклаве.

Другие государства также будут приглашены для участия в работе администрации, пишет издание, но, какие именно, не уточняется.

США и Израиль 5 мая нанесли удары по йеменскому городу Ходейда. Помимо этого, американские военные совершили серию атак на объекты, расположенные в подконтрольной «Ансар Аллах» (хуситы) йеменской столице Сане.

На следующий день глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что йеменские хуситы и США при посредничестве Султаната Оман договорились о прекращении огня. Это обязательство включает запрет на атаки «Ансар Аллах» на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.