Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку подлета к Москве еще пяти украинских беспилотников. Об этом 7 мая написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря работе ПВО Минобороны на подлете к Москве сбиты еще пять вражеских БПЛА. Экстренные службы работают на месте происшествия», — сообщил градоначальник.

Незадолго до этого Собянин рассказал об уничтожении двух украинских беспилотников.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают демонстрировать свою склонность к террористическим действиям, направляя беспилотники (БПЛА) на Москву в дневные часы. Российские военные предпринимают все необходимые меры для создания спокойной обстановки на праздновании Дня Победы в столице.