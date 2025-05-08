Салют в Москве 9 мая 2025 года: во сколько начало, где смотреть — площадки и онлайн

В пятницу, 9 мая, в Москве состоится грандиозное празднование 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Красочной кульминацией торжества станет масштабный праздничный салют. Яркие фейерверки традиционно запустят с разных точек по всей столице. Где лучше всего наблюдать за этим зрелищем, во сколько оно начнется и как будет проходить, читайте в материале «Известий».

Салют в Москве на 9 Мая: из чего запускают, цвета, сколько залпов, сколько по времени

В 2025 году в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне праздничный салют обещает стать поистине грандиозным событием. Количество залпов значительно увеличено — зрители увидят более 10 тыс. фейерверков самых разных типов, включая редкие патриотические узоры, такие как «звезда», «гвардейский крест» и символичный «салют Победы».

Новшеством станут спецэффекты и музыкальное сопровождение: на некоторых площадках впервые прозвучит аудиосинхронизация с военными композициями, идеально совпадающая с моментами запуска залпов.

Продолжительность шоу составит около 10 минут. Всего запланировано свыше 30 залпов с интервалами от 20 до 30 секунд, которые завершатся мощным блоком из крупнокалиберных огненных композиций, которые оставят незабываемое впечатление.

В 2025 году основными цветами, которые будут доминировать в салюте, станут красный, золотой и белый.

Салют 9 мая 2025 года в Москве: Воробьевы горы, парк Победы и площадки по районам

Главный праздничный салют пройдет в парке Победы на Поклонной горе, который является символом памяти о героях войны. Приезжать туда стоит заранее, чтобы занять удобное место. Популярностью также пользуется обзорная площадка на Воробьевых горах — благодаря своему расположению она обеспечивает превосходный обзор ночного неба и панорамный вид на центр столицы.

В разных районах Москвы будут организованы дополнительные площадки, где также можно будет наблюдать за салютом. Это позволит жителям удаленных частей города насладиться праздничным зрелищем в комфортной обстановке.

В Центральном округе (ЦАО) такими площадками станут «Лужники», набережная Москвы-реки и территория Красной площади. Последняя не является точкой запуска салюта, но отлично подходит для наблюдения за фейерверками. Точки наблюдения организуют на Москворецкой улице (участок между Парящим и Большим Москворецким мостами), в Таганском парке, саду «Эрмитаж», парке Горького, парке «Красная Пресня» возле Красногвардейских прудов и в саду им. Н.Э. Баумана,

В Северных округах (САО, СВАО, СЗАО) обзорными точками станут парк Дружбы у станции метро «Речной вокзал», ВДНХ и окрестности Останкинской башни, парк «Ходынское поле», сквер у Олонецкого проезда, Лианозовский парк, Ландшафтный парк «Митино», парк «Северное Тушино» с Химкинским водохранилищем.

В западных районах (ЗАО и ЮЗАО) это парк 50-летия Октября, Южное Бутово (в районе улицы Кадырова), усадьба Воронцово, Тропарево и Юго-Западный лесопарк

В южных и восточных округах (ЮАО, ЮВАО, ВАО) увидеть салют можно в парке имени Юрия Лужкова, Измайловском парке, в акватории реки (в районе Печатники, напротив улицы Гурьянова), парке «Сокольники», парке «Кузьминки» и парке «Лефортово».

Для романтиков и любителей нестандартных способов просмотра подойдут теплоходные прогулки, стартующие от Киевского вокзала или Воробьевых гор. Однако такие билеты раскупаются заранее, так что стоит позаботиться о бронировании заблаговременно.

Также важно помнить, что многие мосты, например, Большой Каменный, Крымский и Андреевский, закрываются за 30–60 минут до начала салюта. Сюда нужно приезжать заранее, чтобы успеть занять удобное место.

Во сколько начало салюта на День Победы в 2025 году

Салют в честь Дня Победы в Москве в 2025 году запланирован на вечер 9 мая. Он традиционно начнется в 22:00 мск.

В этот момент небо озарится мощными и красивыми взрывами, символизирующими память о Великой Победе, а также торжество мира.

Где смотреть онлайн салют 9 мая 2025 года в Москве

Те, кто не сможет лично присутствовать на смотровых площадках, могут наблюдать за салютом в режиме онлайн. Трансляция с центральных площадок запуска будет доступна на сайте «Известий», а также на официальных ресурсах, таких как сайт мэра Москвы, федеральных телеканалах, среди которых Первый канал, «Россия 1», Пятый канал и РЕН ТВ.

Ранее «Известия» рассказали, во сколько начнется парад Победы и как проходит подготовка к праздничному шествию.