Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны

В рамках Договора о союзническом партнерстве Россия и Абхазия организуют общее пространство обороны. Об этом 7 мая заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на встрече с абхазским коллегой Владимиром Ануа.

«В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны», — сказал глава российского военного ведомства.

Как отметил Белоусов, седьмая российская военная база в Республике Абхазия — важный элемент для обеспечения региональной безопасности. Кроме того, он сообщил, что на данный момент Москва оказывает помощь Сухуму в совершенствовании вооруженных сил и подготовке 200 военнослужащих в российских вузах.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о создании на территории седьмой военной базы российской общеобразовательной школы.

Ранее, 6 февраля, РФ направила в Абхазию средства финансовой поддержки для социально-экономического развития республики. Уточнялось, что решение было принято в соответствии с cоглашением между Россией и Абхазией, а также договоренностями, которые были достигнуты по результатам встречи министра финансов России Антона Силуанова с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.